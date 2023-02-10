Самозанятые

Количество самозанятых может вырасти до 10 млн человек

По итогам 2022 года 6,5 млн человек оформили самозанятость. Аналитики прогнозируют, что тренд на самозанятость сохранит свою популярность и в 2023 году.

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В 2023 году число официально самозанятых россиян может вырасти до 10 млн человек. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование профильной платформы «Наймикс».

За 2022 год количество самозанятых достигло 6,5 млн человек, что в 1,7 раза больше, чем в 2021 году. За год самозанятые заработали 125,8 млрд рублей.

70% участников опроса Ventra Go! сообщили, что готовы перейти на режим самозанятого. 26% самозанятых привлекает возможность работать в удобное время, 15% нравится быстрая оплата труда, 12% отметили независимость от начальства.

На 146% выросло число пользователей сервиса по безопасным сделкам между организациями и фрилансерами Solar Staff.

Каждый месяц примерно на 10% растет число самозанятых, зарегистрированных на платформе YouDo.

Работодатели заинтересованы в привлечении самозанятых. Каждая пятая российская компания (20%) работает с фрилансерами.

Чаще всего к услугам самозанятых обращаются организации, которые занимаются логистикой (30%), строительством (28%) и работают в сфере услуг (24%).

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