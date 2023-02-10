Маркетплейсы

На что селлеры обращают внимание при выборе маркетплейса

Продавцы смотрят на узнаваемость бренда маркетплейса, на удобную логистику, точную аналитику и стабильную работу личного кабинета. Но не все площадки соответствуют нужным параметрам. Большинство работает сразу с несколькими онлайн-ретейлерами одновременно.

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Предприниматели недовольны условиями обслуживания и логистикой маркетплейсов, но им приходится с ними работать. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследования ORO и Moneyplace.

Каждый третий селлер на маркетплейсе – новичок, который на площадке меньше года. Почти все продавцы стараются размещать свои товары сразу на нескольких маркетплейсах.

Wildberries выбирают за большие объемы продаж (68%) и узнаваемость бренда среди пользователей (93%). При этом, продавцы жалуются на плохое отношение к себе и обслуживание.

Moneyplace сообщает, что в январе 2023 года с Wildberries уже ушли более 5 тыс. предпринимателей.

Маркетплейс начал блокировать и штрафовать товары за накрутку положительных отзывов.

Этой возможностью может воспользоваться Ozon, который собирается нарастить свое присутствие на рынке.

9 из 10 продавцов считают, что их товар на Ozon точно найдет своего покупателя. Этот маркетплейс выбирают за хорошую логистику (70%), стабильную работу личного кабинета (66%) и точные инструменты аналитики (64%).

Половина опрошенных выбирают продажи на «Яндекс Маркете». Этой площадкой довольны за соблюдение сроков выплат (63%) и за скорость обработки заказов (54%).

«СберМегаМаркет» также привлекает бизнесменов. У маркетплейса пока нет устоявшегося имиджа, но уже каждый третий продавец планирует размещать там свои товары в будущем.

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