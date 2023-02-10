НДС

Для вычета НДС без возмещения не нужны заявления

Заявительный порядок возмещения НДС касается только тех, кто возмещает налог из бюджета. Обычный вычет по НДС указывают в декларации по данным книги покупок. Никаких заявлений на этот счет подавать не надо.

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Бухгалтеров смущает письмо из ИФНС о возможности возместить НДС в определенной сумме.

О таких письмах мы рассказывали здесь.

Обсуждение этой темы идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер, получив письмо о заявлении к декларации по НДС, забеспокоилась – не требуют ли теперь к вычетам из книги покупок составлять еще и заявление.

Коллеги успокоили – в плане вычетов ничего не поменялось, а письмо можно просто выбросить.

Можно возместить НДС ускоренным способом по заявлению без банковской гарантии. Максимальная сумма такого возмещения = сумма прошлогодних налогов.

Эту сумму налоговики сообщают бухгалтерам просто для сведения.

Если компания не возмещает НДС, это письмо для нее не имеет значения.

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