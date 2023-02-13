ЕНП (единый налоговый платеж)

Как ИП на ПСН с работниками уменьшить налог на взносы за себя и за работников

ИП на ПСН с наемными работниками платит взносы на ЕНП, сдает уведомление по ЕНП на взносы за работников, заявление с ЭЦП на свои взносы и уведомление на уменьшение патента.

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Как ИП на ПСН с работниками уменьшить налог на взносы за себя и за работников
Иллюстрация: senivpetro/freepik

Алгоритм расписала ФНС в разделе ответов на частые вопросы на своем сайте.

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Пример для ПСН (есть наемные работники).

ИП на ПСН уплатил:

  • 05.02.2023 деньги на КБК ЕНП в счет уплаты фиксированных взносов за 2023 год в размере 45 000 руб. по сроку уплаты 31.12.2023;
  • 15.02.2023 деньги на КБК ЕНП в счет уплаты страховых взносов за работников в размере 8 000 руб. за январь по сроку уплаты 28.02.2023.

Патент получен на период с 01.01.2023 по 31.03.2023. Сумма налога по патенту – 100 000 руб.

Как уменьшить налог. При использовании труда наемных работников налог по патенту уменьшается не более чем на 50%.

Налог на ПСН к уплате составит 100 000 – 50 000 = 50 000 руб.

Как оформить уменьшение. Не позднее 25.02.2023 надо сдать уведомление по ЕНП на страховые взносы за работников за январь 2023 года.

До 31.03.2023 надо сдать заявление о зачете суммы ЕНП в счет фиксированных взносов. Как его заполнить – смотрите тут.

Уведомление об уменьшении налога по ПСН за 2023 год можно сдать как в 2023, так и в 2024 году.

Отметим, что здесь описан способ уменьшения налога через заявление о зачете. Но есть и другие способы.

Читайте об этом в нашей статье «Три способа для фиксированных взносов ИП в 2023 году: как уменьшать налог на взносы».

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