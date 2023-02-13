СБП обгоняет банкоматы по числу пополнений банковских карт

Клиенты банков выбирают пополнять карты через систему быстрых платежей (СБП) вместо классической операции в банкомате. Об этом сообщают «Известия».

Уже 66% поступлений на счет приходят через СБП. Этот тренд поддерживается тем, что нет комиссий за переводы до 100 тыс. рублей в месяц.

В начале 2022 года доля транзакций по СБП в Почта Банке была 20%, а к концу 2022 года – уже 40%. За это время число пополнений счета через банкоматы упало с 40% до 25%. На 8% реже стали переводить средства с карты на карту.

В банке ВТБ также сообщили, что СБП стал основным каналом входящих переводов. Их число превысило 1 трлн рублей.

В 3,5 раза увеличилась доля переводов по системе быстрых платежей в Промсвязьбанке.

Новикомбанк также отметил, что за 2022 год стало в два раза больше входящих платежей по СБП, только в декабре 2022 года клиенты перевели более 1 млрд рублей.

Систему быстрых платежей запустили в 2019 году. По ней без комиссии можно перечислять до 100 тыс. рублей в месяц. Все, что выше, облагается комиссией, но не более 0,5%. Максимальная сумма перевода составляет 1 млн рублей.