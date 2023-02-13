Банки

Пользователи не могут войти в приложения Тинькофф банка

Мобильные сервисы банка и брокера Тинькофф недоступны, приложения выдают ошибку.

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Клиенты Тинькофф банка и пользователи приложения «Тинькофф инвестиций» не могут получить доступ к сервисам, сообщает «Интерфакс».

При входе в банковское и брокерское приложения всплывает окно с текстом: «Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз».

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