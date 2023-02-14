Жилищное законодательство

Генпрокуратура проверила сферу ЖКХ и внесла изменения в Жилищный кодекс

Капитальный ремонт не спасает аварийное жилье, а деньги фонда на него тратятся. Чтобы этого избежать прокуратура предложила перед началом работ проводить фактическое техобследование зданий. Деньги с жильцов за проверку не возьмут.

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Генпрокуратура внесла изменения в Жилищный кодекс, которые касаются программ по капитальному ремонту, сообщает «RG.RU».

В ходе проверок в Башкортостане, Брянской области, Севастополе и в других регионах России прокуратура обнаружила, что в программу ремонта домов включались аварийные объекты, которые не подлежат выполнению работ.

Из перечня капитального ремонта исключили 1,1 тыс. объектов, что сэкономило средства фондов. 6,7 тыс. жителей аварийного жилья получили обратно неправомерные начисления.

Теперь перед началом капитального ремонта будет произведено техническое обследование зданий, чтобы избежать необоснованных трат из фонда. Жильцы не понесут никаких расходов на эту процедуру.

Предложения уже приняты в первом чтении.

В 2022 году в Генпрокуратуру поступило 230 тыс. заявлений по вопросам ЖКХ, из них 52 тыс. были удовлетворены. Также за прошлый год прокурорские проверки выявили 390 тыс. нарушений в области ЖКХ, вынесено больше 190 тыс. актов реагирования.

Дисциплинарную ответственность получили 100 тыс. чиновников и сотрудников сектора ЖКХ, возбудили 1,3 тыс. уголовных дел.

К ответственности привлекали за ненадлежащее теплоснабжение домов, за неправомерное установление тарифов на коммунальные услуги и за хищение у жильцов денег, собранных на оплату этих услуг.

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