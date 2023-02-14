IT-компании

Отечественный софт не может пробиться на маркетплейс от Минцифры

Компании столкнулись с проблемой долгой предварительной модерацией их продуктов, поэтому вместо обещанных 15-20 дней размещение софта занимает больше месяца.

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IT-компании пожаловались на маркетплейс программного обеспечения от Минцифры. Они месяцами жду добавления своего софта на площадку. Об этом пишет «РБК».

В октябре 2022 года Минцифры открыло маркетплейс отечественного ПО Russoft.ru. Чтобы софт попал на площадку для скачивания, он должен быть включен в единый реестр программного обеспечения. Это должно занять 15 рабочих дней после оформления заявки.

Сейчас на маркетплейсе представлено около 1,3 тыс. продуктов от 800 разработчиков. При этом в реестре программного обеспечения уже больше 16 тыс. решений от 5 тыс. правообладателей.

Гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров сообщил, что 7 декабря 2022 года представитель маркетплейса пообещал добавить на площадку продукт компании за 15-20 дней. Софт уже включен в реестр отечественного ПО.

В феврале 2023 года Smart Engines сделала повторный запрос, на который представитель Russoft.ru ответил, что программа будет добавлена в конце февраля-начале марта.

Представители других IT-компаний также пожаловались на перенос сроков со стороны маркетплейса Минцифры. Задержка может связана с тем, что вся документация о софте сверяется с реестром отечественного ПО вручную.

Представитель Минцифры сообщил, что на маркетплейс поступает заявок больше, чем предполагалось изначально, поэтому предварительная модерация занимает больше времени.

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