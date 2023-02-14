Инвестиции

Юридические лица теперь могут работать на бирже через Тинькофф

Пока что сервис «Инвестиции для бизнеса» позволяет открыть брокерский счет юрлицам и размещать свободные средства компаний через операции РЕПО. В дальнейшем компании смогут менять валюту по биржевому курсу, покупать ценные бумаги и привлекать заемные средства.

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«Тинькофф» открыл сервис инвестиций для бизнеса, сообщает «Коммерсант».

Теперь розничный брокер будет предоставлять услуги для юридических лиц через платформу «Инвестиции для бизнеса».

Чтобы работать на бирже юрлицу нужно заключить договор расчетно-кассового обслуживания в Тинькофф-банке.

Операции проходят через приложение «Тинькофф Бизнес» и в личном кабинете.

С помощью сервиса «Инвестиции для бизнеса» можно удаленно открыть брокерский счет компании, инвестировать свободные деньги через биржевые овернайты.

Средства можно разместить на бирже по рыночной ставке, а затем вывести их на расчетный счет и получить доходность.

В будущем через «Инвестиции для бизнеса» компании смогут конвертировать валюту по курсу биржи, покупать ценные бумаги, привлекать заемный капитал.

Крупные брокеры, такие как БКС, «Открытие Инвестиции», «Цифра брокер» и Альфа-банк, уже предоставляют подобную услугу.

Брокерское обслуживание компаний – нишевый продукт. Чаще всего корпоративные клиенты пользуются биржей для обмена валют, для размещения свободных средств компании через операции репо, а также юрлица проводят сделки на срочном рынке для хеджирования рисков.

Инвестиции

Юридические лица теперь могут работать на бирже через Тинькофф

Пока что сервис «Инвестиции для бизнеса» позволяет открыть брокерский счет юрлицам и размещать свободные средства компаний через операции РЕПО. В дальнейшем компании смогут менять валюту по биржевому курсу, покупать ценные бумаги и привлекать заемные средства.

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