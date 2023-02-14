Банки

Впервые за семь лет стало меньше хищений средств с банковских счетов

Злоумышленники крадут деньги со счетов через дистанционные платежи в интернете, а также с помощью социальной инженерии получают доступ к мобильному и интернет-банкингу. Общий размер потерь составил 14,2 млрд рублей.

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В 2022 году впервые за семь лет количество операций без согласия клиентов снизилось на 15,31%, до 877 тысяч. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

При этом размер ущерба от действий мошенников вырос на 4,29%до 14,2 млрд рублей.

Больше всего денег злоумышленники украли через дистанционную оплату товаров и услуг в интернете.

В 2022 году кибермошенников больше заинтересовало получение доступа к сервисам мобильного и интернет-банкинга. Общий размер потерь через схему с дистанционным банковским обслуживанием составил 9,3 млрд рублей.

Банки вернули обманутым клиентам 618,4 млн рублей или 4,4% от всего объема краж.

Возместить все потери невозможно, поскольку пользователи сами раскрывают мошенникам финансовую информацию.

Участились случаи денежных краж с использованием мобильных приложений и социальных сетей. С февраля 2022 года Банк России заблокировал почти 2 тыс. страниц в соцсетях и прекратил работу нескольких десятков приложений.

Банки

Впервые за семь лет стало меньше хищений средств с банковских счетов

Злоумышленники крадут деньги со счетов через дистанционные платежи в интернете, а также с помощью социальной инженерии получают доступ к мобильному и интернет-банкингу. Общий размер потерь составил 14,2 млрд рублей.

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