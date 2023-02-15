🎰 Людям приписывают липовые доходы от букмекерской конторы

О такой проблеме, в частности, сообщили в Telegram-чате ФНС.

Женщина промониторила информацию в интернете и выяснила, что таких как она, с лживыми доходами, – много.

ФНС советует недоуменной налогоплательщице направить обращение через личный кабинет, чтобы налоговики его детально проработали.

Кстати, в прошлом году об этом массовом явлении на своем сайте рассказывали налоговики Бурятии. У жителей региона в личных кабинетах появились доходы, которые они не получали. Источник выплаты дохода – букмекерская контора «Голден Бет».

НДФЛ с этого дохода платить не надо, он уплачен.

Но такие несуществующие доходы многим помешали оформить детское пособие. Семьи обращаются за пособием, а им сообщают, что они получили выигрыш и теперь не относятся к категории малоимущих.

Людей интересует, как их персональные данные оказались в распоряжении интернет-компании «Голден Бет».

Компания зарегистрирована в городе Сочи, основной код ОКВЭД – 92.1 «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари».