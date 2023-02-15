❕ Налоговики объяснили, зачем нужно уведомление по имущественным налогам юрлиц

Разъяснение дает УФНС по Крыму.
Дело в том, что срок уплаты имущественных налогов и авансовых платежей наступает раньше срока:
- сдачи декларации по налогу на имущество;
- проведения налоговиками расчета имущественных налогов.
Поэтому юрлицам необходимо уведомить ИФНС об исчисленных суммах налога для распределения ЕНП по платежам.
За 2022 год срок сдачи уведомления – не позднее 27 февраля 2023 года.
Несвоевременное предоставление/не предоставление уведомления не позволит распределить деньги в бюджет, что приведет к начислению пени, предупреждает УФНС.
Ранее ФНС в своем Телеграм-чате разъясняла, что в уведомлении надо указывать налог только за 4 квартал (если его платят в 2023 году), так как уплаченные в 2022 году авансы уже зарезервированы на ЕНС.