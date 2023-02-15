ЕНП (единый налоговый платеж)

❕ Налоговики объяснили, зачем нужно уведомление по имущественным налогам юрлиц

За 2022 год юрлица должны уплатить имущественные налоги не позднее 28 февраля 2023 года. На них надо сдать уведомление.

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Разъяснение дает УФНС по Крыму.

Дело в том, что срок уплаты имущественных налогов и авансовых платежей наступает раньше срока:

  • сдачи декларации по налогу на имущество;
  • проведения налоговиками расчета имущественных налогов.

Поэтому юрлицам необходимо уведомить ИФНС об исчисленных суммах налога для распределения ЕНП по платежам.

За 2022 год срок сдачи уведомления – не позднее 27 февраля 2023 года.

Несвоевременное предоставление/не предоставление уведомления не позволит распределить деньги в бюджет, что приведет к начислению пени, предупреждает УФНС.

Ранее ФНС в своем Телеграм-чате разъясняла, что в уведомлении надо указывать налог только за 4 квартал (если его платят в 2023 году), так как уплаченные в 2022 году авансы уже зарезервированы на ЕНС.

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