ПФР не удалось взыскать с компании индексацию пенсии сотрудника, на которого забыли сдать СЗВ-М

После увольнения пенсионеру проводят индексацию, даже если на следующий месяц он снова трудоустроился. Если сотрудник не включен в СЗВ-М – это сигнал для ПФР о том, что он больше не работает.

Но иногда сотрудника нет в СЗВ-М, потому что этот отчет просто забыли сдать.

Компания вовремя не сдала СЗВ-М за август 2019 года. Его сдали только в декабре 2020 года, то есть спустя почти полтора года.

За это время ПФР уже успел выплатить пенсионеру индексацию в размере 58,5 тыс. рублей.

Эти деньги пенсионщики требовали с работодателя, ведь неправомерная индексация произошла из-за просрочки с отчетом.

Однако суды заявили, что отчет за сентябрь 2019 был сдан вовремя и у ПФР были данные, что пенсионер работает (дело № А40-40967/2022).

Основания для индексации, начиная с сентября 2019 года, документально не подтверждены.

«При надлежащем администрировании полученных сведений и оперативном использовании полученной информации фонд имел возможность предотвратить излишнюю выплату пенсии по работающему пенсионеру, своевременно скорректировать выплаты за период с сентября 2019 года», – говорится в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 28.12.2022.

В итоге компании присудили выплатить только 3,4 тыс. рублей за 1 месяц незаконной индексации.