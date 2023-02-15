Пенсии

ПФР не удалось взыскать с компании индексацию пенсии сотрудника, на которого забыли сдать СЗВ-М

Незаконную индексацию пенсии работающего пенсионера ПФР требовал с его работодателя. Но суд встал на сторону компании.

Версия для печати

После увольнения пенсионеру проводят индексацию, даже если на следующий месяц он снова трудоустроился. Если сотрудник не включен в СЗВ-М – это сигнал для ПФР о том, что он больше не работает.

Но иногда сотрудника нет в СЗВ-М, потому что этот отчет просто забыли сдать.

Компания вовремя не сдала СЗВ-М за август 2019 года. Его сдали только в декабре 2020 года, то есть спустя почти полтора года.

За это время ПФР уже успел выплатить пенсионеру индексацию в размере 58,5 тыс. рублей.

Эти деньги пенсионщики требовали с работодателя, ведь неправомерная индексация произошла из-за просрочки с отчетом.

Однако суды заявили, что отчет за сентябрь 2019 был сдан вовремя и у ПФР были данные, что пенсионер работает (дело № А40-40967/2022).

Основания для индексации, начиная с сентября 2019 года, документально не подтверждены.

«При надлежащем администрировании полученных сведений и оперативном использовании полученной информации фонд имел возможность предотвратить излишнюю выплату пенсии по работающему пенсионеру, своевременно скорректировать выплаты за период с сентября 2019 года», – говорится в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 28.12.2022.

В итоге компании присудили выплатить только 3,4 тыс. рублей за 1 месяц незаконной индексации.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Экономика России

Ввод на минимуме: как переживает уход крупнейших брендов российский рынок торговых центров

В ушедшем году в России открылась минимальная общая площадь торговых центров за последние пять лет. Более трети арендаторов прекратили работу в России на фоне санкций и СВО. Взамен ушедших игроков приходят новые, но внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают торговую деятельность. Полное замещение покинувших отечественный рынок иностранных брендов, по оценкам экспертов, произойдет через один-два года.

Ввод на минимуме: как переживает уход крупнейших брендов российский рынок торговых центров
Регистрация ККТ

Регистрация ККТ в налоговой: пошаговая инструкция в 2023 году

Право работать с ККТ появляется только после завершения процедуры ее постановки на учет в ИФНС. Есть несколько способов зарегистрировать ККТ. Бизнесмен может выбрать, какой из них больше подходит для него.

Регистрация ККТ в налоговой: пошаговая инструкция в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Зарплата

Индексация зарплаты в 2023 году: размер повышения и порядок оформления

Поговорим о том, как оформлять периодические увеличения оплаты труда по мере роста цен, т. е. индексации. Обязательно ли это? Как это делается? С какой периодичностью? Об этом и многом другом читайте далее.

Индексация зарплаты в 2023 году: размер повышения и порядок оформления

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще