IT-компании

Минцифры дополнительно поддержит отдельные сегменты IT-отрасли

Нового пакета мер поддержки не будет, но Минцифры готовы отдельно спонсировать разработки в области отечественной игровой индустрии.

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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что четвертого пакета мер поддержки IT-индустрии не будет, но дополнительную помощь государство окажет игровой индустрии, венчурным проектам и отдельным сегментам. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры.

«Все, что касается венчурного финансирования, какой-то специализированный набор инструментов, чтобы увеличить объём венчурных сделок, стимулировать появление стартапов. Мы также обсуждаем все то, что можно применить к поддержке геймдева. Поэтому у нас как такового пакета [мер поддержки] не будет. Скорее, у нас будет много фокусных, специализированных планов. Какие-то общие институциональные вещи мы, наверное, уже сделали. Пришло время заниматься поддержкой отдельных сегментов», – сообщил Максут Шадаев.

В этом направлении сейчас работает компания VK, которая вложит в разработку игрового движка 1 млрд рублей и запустит его бета-версию в 2024 году.

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