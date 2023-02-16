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Как формировать кассовый чек при удержаниях из зарплаты за товары

Если компания продает сотрудникам свой товар, а стоимость удерживает из зарплаты, надо пробивать чеки ККТ. Будет два чека, если отгрузка раньше оплаты или один, если оплата и отгрузка в один день.

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Ситуацию на конкретном примере рассмотрели в разделе «Клерк.Консультации».

Сотрудник покупает свеклу за 120 руб., в том числе НДС 20%. Бухгалтер формирует УПД, а деньги удерживает из зарплаты.

Эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева пояснила, что применять ККТ не надо, если удержание денег за товары прописано в трудовом или коллективном договоре (см. письмо ФНС от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@).

Если такого условия нет, нужен чек.

Причем количество чеков и их значения зависят от момента передачи и оплаты товара. Логика точно такая же, как при продаже в розницу. Единственное отличие – это способ оплаты: при удержании денег из зарплаты нужно указывать не «безналичные» и не «наличные», а «иная форма оплаты» (письмо ФНС от 23.09.2021 № АБ-4-20/13556@

Реквизиты чеков в разных ситуациях смотрите в таблице.

Реквизит чека

Ситуация № 1

Товар отгружен сегодня, удержание из зарплаты производят завтра или в любую последующую дату

Ситуация № 2

Отгрузка товара и удержание из зарплаты происходят в один день

Чек № 1

Чек № 2

Чек № 1

Признак расчета

Приход

Приход

Приход

Признак предмета расчета

Товар

Платеж

Товар

Признак способа расчет

Передача в кредит

Оплата кредита

Полный расчет

Наименование

Свекла

Свекла

Свекла

Количество

1 кг

1 кг

1 кг

Цена

120 руб.

120 руб.

120 руб.

НДС

20%

НДС не облагается

20%

Итого по чеку

120 руб.

120 руб.

120 руб.

Сумма НДС 20%

20 руб.

-

20 руб.

Сумма по чеку наличными

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Сумма по чеку безналичными

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Сумма по чеку встречным предоставлением

0 руб.

120 руб.

120 руб.

Сумма по чеку постоплатой (в кредит)

120 руб.

0 руб.

0 руб.

Если товар выдали, его стоимость удержали из зарплаты, но чек не пробили, то нужно сделать чек коррекции сразу, как только обнаружили факт неприменения ККТ.

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Как формировать кассовый чек при удержаниях из зарплаты за товары

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