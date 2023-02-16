Как формировать кассовый чек при удержаниях из зарплаты за товары

Ситуацию на конкретном примере рассмотрели в разделе «Клерк.Консультации».
Сотрудник покупает свеклу за 120 руб., в том числе НДС 20%. Бухгалтер формирует УПД, а деньги удерживает из зарплаты.
Эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева пояснила, что применять ККТ не надо, если удержание денег за товары прописано в трудовом или коллективном договоре (см. письмо ФНС от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@).
Если такого условия нет, нужен чек.
Причем количество чеков и их значения зависят от момента передачи и оплаты товара. Логика точно такая же, как при продаже в розницу. Единственное отличие – это способ оплаты: при удержании денег из зарплаты нужно указывать не «безналичные» и не «наличные», а «иная форма оплаты» (письмо ФНС от 23.09.2021 № АБ-4-20/13556@
Реквизиты чеков в разных ситуациях смотрите в таблице.
Реквизит чека
Ситуация № 1
Товар отгружен сегодня, удержание из зарплаты производят завтра или в любую последующую дату
Ситуация № 2
Отгрузка товара и удержание из зарплаты происходят в один день
Чек № 1
Чек № 2
Чек № 1
Признак расчета
Приход
Приход
Приход
Признак предмета расчета
Товар
Платеж
Товар
Признак способа расчет
Передача в кредит
Оплата кредита
Полный расчет
Наименование
Свекла
Свекла
Свекла
Количество
1 кг
1 кг
1 кг
Цена
120 руб.
120 руб.
120 руб.
НДС
20%
НДС не облагается
20%
Итого по чеку
120 руб.
120 руб.
120 руб.
Сумма НДС 20%
20 руб.
-
20 руб.
Сумма по чеку наличными
0 руб.
0 руб.
0 руб.
Сумма по чеку безналичными
0 руб.
0 руб.
0 руб.
Сумма по чеку встречным предоставлением
0 руб.
120 руб.
120 руб.
Сумма по чеку постоплатой (в кредит)
120 руб.
0 руб.
0 руб.
Если товар выдали, его стоимость удержали из зарплаты, но чек не пробили, то нужно сделать чек коррекции сразу, как только обнаружили факт неприменения ККТ.