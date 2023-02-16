Как формировать кассовый чек при удержаниях из зарплаты за товары

Ситуацию на конкретном примере рассмотрели в разделе «Клерк.Консультации».

Сотрудник покупает свеклу за 120 руб., в том числе НДС 20%. Бухгалтер формирует УПД, а деньги удерживает из зарплаты.

Эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева пояснила, что применять ККТ не надо, если удержание денег за товары прописано в трудовом или коллективном договоре (см. письмо ФНС от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@).

Если такого условия нет, нужен чек.

Причем количество чеков и их значения зависят от момента передачи и оплаты товара. Логика точно такая же, как при продаже в розницу. Единственное отличие – это способ оплаты: при удержании денег из зарплаты нужно указывать не «безналичные» и не «наличные», а «иная форма оплаты» (письмо ФНС от 23.09.2021 № АБ-4-20/13556@

Реквизиты чеков в разных ситуациях смотрите в таблице.

Реквизит чека Ситуация № 1 Товар отгружен сегодня, удержание из зарплаты производят завтра или в любую последующую дату Ситуация № 2 Отгрузка товара и удержание из зарплаты происходят в один день Чек № 1 Чек № 2 Чек № 1 Признак расчета Приход Приход Приход Признак предмета расчета Товар Платеж Товар Признак способа расчет Передача в кредит Оплата кредита Полный расчет Наименование Свекла Свекла Свекла Количество 1 кг 1 кг 1 кг Цена 120 руб. 120 руб. 120 руб. НДС 20% НДС не облагается 20% Итого по чеку 120 руб. 120 руб. 120 руб. Сумма НДС 20% 20 руб. - 20 руб. Сумма по чеку наличными 0 руб. 0 руб. 0 руб. Сумма по чеку безналичными 0 руб. 0 руб. 0 руб. Сумма по чеку встречным предоставлением 0 руб. 120 руб. 120 руб. Сумма по чеку постоплатой (в кредит) 120 руб. 0 руб. 0 руб.

Если товар выдали, его стоимость удержали из зарплаты, но чек не пробили, то нужно сделать чек коррекции сразу, как только обнаружили факт неприменения ККТ.