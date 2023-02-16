Банки

Кредитная история участников военной операции не пострадает

Центробанк позволил банкам не ухудшать оценку кредитов для участников военной спецоперации до конца января 2024 года.

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До конца января 2024 года ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам военной операции, в том числе мобилизованным и членам их семей. Об этом пишет «Коммерсант».

Кредитные организации смогут снизить регуляторную нагрузку, обслуживание заемщиков не ухудшится.

Решение Центробанка касается реструктурированных ссуд, в том числе в рамках банковских программ.

Не будут ухудшать оценку кредитов и предпринимателям, которые заключили с банком договоры до дня призыва и по 31 декабря 2023 года.

Банки предоставили с сентября по октябрь 2022 года больше 101 500 кредитных каникул военнослужащим и их семьям. Общая сумма отсроченных платежей составляет 45,4 млрд рублей.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

↩ Деньги по платежке-уведомлению ФНС направит не на указанный налог, а на погашение недоимки

Если у компании есть долг по налогам, то поступления по платежке со статусом 02 и КБК конкретного налога будут распределены на тот налог, по которому есть недоимка.

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