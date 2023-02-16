С 2024 года АУСН могут внедрить по всей России

Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров на совещании у Президента.

Сейчас АУСН работает в 4 регионах: Москве, в Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан.

ФНС и Минфин намерены подвести промежуточные итоги этого пилотного проекта, о которых они доложат Президенту.

Если Президент даст согласие, то АУСН с 2024 года введут по всей стране.

Перейти на АУСН могут компании и ИП с численностью до 5 человек и доходом до 60 млн рублей. Кому нельзя применять АУСН – смотрите здесь.

При этом надо иметь расчетный счет в уполномоченном банке. Сейчас таких 9.