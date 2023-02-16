Банки

Центробанк собирается блокировать переводы на счета мошенников

Чтобы избежать кражи денежных средств, Банк России предлагает блокировать переводы на подозрительные счета. У регулятора есть база данных, из которой видно, что счет принадлежит мошеннику.

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что нужно блокировать денежные переводы на счета, связанные с мошеннической деятельностью. Об этом пишет «RG.RU».

У Центробанка есть база данных, по которой видно, какие счета принадлежат мошенникам.

Эльвира Набиуллина считает, что нужно принимать специальный закон, разрешающий банкам блокировать переводы денежных средств на подозрительные счета.

Кроме того, планируется обязать банки выплачивать компенсации пострадавшим от мошенников. Тогда кредитные организации будут активнее вычислять злоумышленников и заниматься антифродом.

За 2022 год банки компенсировали клиентам 618 млн рублей, это 4,4% от общего объема украденных средств.

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