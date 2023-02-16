НДФЛ

Норма о штрафах за просрочку с уплатой НДФЛ в 2023 году тоже работает

В связи с переходом на ЕНС и учетом поступлений всех налогов в одном котле, штрафы за просрочку уплаты НДФЛ не отменили. Даже если вы уплатите НДФЛ, будет штраф за него, если был долг по другому налогу. Потому что ваш НДФЛ уйдет в другой налог.

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Обсуждение этого вопроса ведут подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Напомним, за просрочку с уплатой НДФЛ штрафуют на 20% от суммы. Но по п. 2 ст. 123 НК РФ штрафа можно избежать, если налоговый агент сам уплатил долг по НДФЛ и пени по нему до того, как претензии по неуплате предъявили налоговики, то штрафа не будет (см. письмо ФНС от 02.08.2022 № ЕА-4-15/10852@).

Но в 2023 году все деньги идут на ЕНС. И даже если компания платит НДФЛ, эти деньги налоговики могут забрать в счет долгов по другим налогам. И тогда по НДФЛ образуется недоимка.

Если будет такая ситуация, налогового агента оштрафуют за неисполнение обязанности по уплате налога (по п. 1 ст. 123 НК).

ФНС в своем Telegram-чате дала разъяснение по этому поводу.

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НДФЛ

Норма о штрафах за просрочку с уплатой НДФЛ в 2023 году тоже работает

В связи с переходом на ЕНС и учетом поступлений всех налогов в одном котле, штрафы за просрочку уплаты НДФЛ не отменили. Даже если вы уплатите НДФЛ, будет штраф за него, если был долг по другому налогу. Потому что ваш НДФЛ уйдет в другой налог.

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