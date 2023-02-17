Поправки в НК РФ

Силуанов назвал сумму, которую планируют собрать из добровольных взносов бизнеса в бюджет

И пояснил, что от малого бизнеса никаких взносов правительство не ждет.

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Антон Силуанов сообщил, что правительство рассчитывает пополнить бюджет за счет взноса крупного бизнеса, пишет «Коммерсант».

Взнос не затронет нефтегазовый сектор и малый бизнес.

Дополнительные доходы бюджета за счет выплаты из прибыли прошлых лет должны составить 300 млрд руб.

«Детали сейчас согласуются с нашими предпринимателями, и я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ»,– сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

По данным Антона Силуанова, инициатива по добровольным взносам правительству была проявлена самим крупным бизнесом.

Вице-премьер Андрей Белоусов 8 февраля заявил, что правительство ведет переговоры с крупным бизнесом о добровольных взносах в бюджет из дохода за 2022 год.

Как сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, компании обсуждали эту идею с кабмином около двух месяцев и пришли к выводу, что она нереализуема. 

10 февраля издание The Bell (объявлено иностранным агентом) со ссылкой на источники сообщило, что правительство планирует привлечь через взносы 200-250 млрд руб. в бюджет.

В Минфине 8 февраля поясняли, что изменения базовых параметров налоговой системы России не планируется. Сегодня Силуанов сказал, что реализовать взносы правительство планирует через налоговые поправки.

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