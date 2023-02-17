Бухгалтеры новых регионов рассказывают, какие сейчас у них сложности

ЭЦП выдают, но очереди жуткие. Платежка выглядит не так как привыкли. Отчетность в фонды – в новинку. И многие совсем не разобрались, как сдавать ЕФС-1. Тем более, что в отчете нужно указывать СНИЛС работников, а они есть далеко не у всех.

Работники и даже работодатели не торопятся СНИЛС оформлять – боятся толпы пенсионеров.

У бухгалтеров из «большой России» как называют их участники чата, есть сложности с учетом затрат по местным квитанциям. Им объясняют:

Заглядывайте, атмосфера тут теплая.

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