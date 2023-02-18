2-НДФЛ

В справках к 6-НДФЛ можно не указывать уплаченный налог

В бывших справках 2-НДФЛ за 2022 год можно не заполнять поле с уплаченным налогом.

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Об этом сообщает ФНС в своем Telegram-чате, отвечая на вопросы налогоплательщиков.

В приложении 1 к расчету 6-НДФЛ – в справке о доходах за 2022 год вправе не указывать сумму налога перечисленную.

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Добавим, что поле «уплачено» есть в справке, но с 2023 года действует новая редакция статьи 230 НК РФ.

Про справки в составе 6-НДФЛ там сказано, что за 2021 год в них должны быть сведения об исчисленном, удержанном и перечисленном НДФЛ, а за 2022 год и далее – об исчисленном и удержанном.

То есть по норме НК РФ информация о перечисленном НДФЛ в справках теперь не нужна.

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