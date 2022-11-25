Налог на имущество физических лиц

👨⛪👩 За общую квартиру супругов налог начислят тому из них, на кого она оформлена. ФНС не будет вникать в тонкости семейного права

Для налога на имущество за квартиру важно, на чье имя она зарегистрирована в ЕГРН. Налоговики смотрят только на это. Нормы Семейного кодекса об общем имуществе супругов они игнорируют. Из-за этого люди платят повышенный налог.

Версия для печати

Но все законно, подтверждают суды.

ФНС в письме от 24.10.2022 N 7-8-04/0005@ подготовила обзор судебных решений по налоговым вопросам, принятым во 2 квартале 2022 года.

Одно из дел – по иску жителя Красноярска, которому начислили большой налог за недвижимость.

Дело в том, что в городе ставка налога зависела от стоимости объекта:

  • при стоимости от 1 млн до 2 млн – 0,4%;
  • при стоимости от 3 млн до 5 млн – 1,5%.

Семья купила квартиры и оформила их на мужа. Общая стоимость – более 3 млн рублей. Мужу насчитали налог по ставке 1,5%.

Но по нормам СК РФ недвижимость – общая, и мужу принадлежит только половина. Значит, налог должен быть по ставке 0,4%, посчитал мужчина и подал в суд.

Но суды встали на сторону налоговиков. Конституционный суд не стал рассматривать жалобу о признании неконституционным п. 2 ст. 408 НК (Определение от 17.05.2022 № 1136-О).

КС указал, что налоговики ориентируются на ЕГРН, как это сказано в п. 2 ст. 408 НК РФ. Супруги регистрировали права на недвижимость по своему усмотрению. Могли зарегистрировать общую собственность, а не индивидуальную.

Не Росреестр решает, как регистрировать собственность, а супруги. Они сами выбрали такой вариант (все оформить на мужа). А значит, должны были осознавать налоговые последствия.

Кстати, когда речь идет о сроке владения совместной квартирой для НДФЛ с ее продажи или об имущественном вычете при ее покупке, налоговики признают нормы СК РФ и считают имущество супругов совместным.

Но для налога на имущество это правило не работает.

Повышение квалификации

Налог на имущество физических лиц

👨⛪👩 За общую квартиру супругов налог начислят тому из них, на кого она оформлена. ФНС не будет вникать в тонкости семейного права

Для налога на имущество за квартиру важно, на чье имя она зарегистрирована в ЕГРН. Налоговики смотрят только на это. Нормы Семейного кодекса об общем имуществе супругов они игнорируют. Из-за этого люди платят повышенный налог.

Криптовалюта

Малый и микробизнес уже проводит трансграничные операции через даркнет

Чтобы получить деньги из-за рубежа, клиент обращается к посреднику в ТГ-канал. После этого посредник принимает от зарубежного покупателя средства на свою банковскую карту или сим-карту. А потом постепенно выводит для заказчика.

Мероприятия

Разместить
Отчетность

Бухгалтерия: готовимся к отчетности

Эта осень для бухгалтеров — время подготовиться к серьезным изменениям, о которых уже много писали, но понятнее от этого не стало. Если вам нужна практическая помощь, подключайтесь к онлайн-конференции Контур.Школы «Итоги‑2022. Перспективы‑2023. Новое в учете. Сдача годовой отчетности».

Налог на прибыль

Мобилизованных учитывают при расчете численности медклиники для ставки налога на прибыль 0%

Медицинская организация может применять ставку налога на прибыль 0%, если в штате есть не менее 15 человек, а количество медиков с сертификатами (аккредитацией) – не менее 50%. При расчете этой численности учитывают и мобилизованных.

Читать еще