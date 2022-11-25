👨⛪👩 За общую квартиру супругов налог начислят тому из них, на кого она оформлена. ФНС не будет вникать в тонкости семейного права

Но все законно, подтверждают суды.

ФНС в письме от 24.10.2022 N 7-8-04/0005@ подготовила обзор судебных решений по налоговым вопросам, принятым во 2 квартале 2022 года.

Одно из дел – по иску жителя Красноярска, которому начислили большой налог за недвижимость.

Дело в том, что в городе ставка налога зависела от стоимости объекта:

при стоимости от 1 млн до 2 млн – 0,4%;

при стоимости от 3 млн до 5 млн – 1,5%.

Семья купила квартиры и оформила их на мужа. Общая стоимость – более 3 млн рублей. Мужу насчитали налог по ставке 1,5%.

Но по нормам СК РФ недвижимость – общая, и мужу принадлежит только половина. Значит, налог должен быть по ставке 0,4%, посчитал мужчина и подал в суд.

Но суды встали на сторону налоговиков. Конституционный суд не стал рассматривать жалобу о признании неконституционным п. 2 ст. 408 НК (Определение от 17.05.2022 № 1136-О).

КС указал, что налоговики ориентируются на ЕГРН, как это сказано в п. 2 ст. 408 НК РФ. Супруги регистрировали права на недвижимость по своему усмотрению. Могли зарегистрировать общую собственность, а не индивидуальную.

Не Росреестр решает, как регистрировать собственность, а супруги. Они сами выбрали такой вариант (все оформить на мужа). А значит, должны были осознавать налоговые последствия.

Кстати, когда речь идет о сроке владения совместной квартирой для НДФЛ с ее продажи или об имущественном вычете при ее покупке, налоговики признают нормы СК РФ и считают имущество супругов совместным.

Но для налога на имущество это правило не работает.