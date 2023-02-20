Бартер при ВЭД возможен не всегда

Ситуацию разобрали в разделе «Клерк.Консультации».

Компания из Туркменистана задолжала российской компании 5 млн рублей (в эквиваленте). Для погашения этого долга иностранная фирма готова передать кредитору автомобиль. Эксперт Виктория Ломовкина, директор аудиторской компании ООО «ВИЛАНА» пояснила, что это возможно сделать только путем изменения внешнеторговой экспортной сделки на бартерную.

Взаимозачет можно провести, только если сделка относится к перечисленным в ч. 2 ст. 19 Закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

В частности, резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках валюту при взаимозачетах:

в рыбном промысле, оказании услуг по перестрахованию, транспортных услуг;

по договорам перестрахования между страховыми организациями или страховыми брокерами;

по купле-продаже и транзите природного газа в газообразном состоянии;

по договорам займа;

по оказанию услуг международной электросвязи между международной электросвязи.

Частями 2, 4 и 5 ст. 19 Закона № 173-ФЗ предусмотрен закрытый перечень случаев, когда резиденты вправе не зачислять валютную выручку на свои счета.

Если сделки были иные, то взаимозачет с нерезидентом невозможен, поясняет эксперт.