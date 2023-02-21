Радиоэлектронные компании учитывают для налоговых льгот только доходы от продукции по своим разработкам

Какие доходы учитывают – перечислено в п. 1.16 ст. 284 НК РФ.

Там, в частности, есть доходы от реализации (передачи в аренду) произведенной на основе собственных разработок радиоэлектронной продукции по перечню, а также от реализации услуг (работ) по ремонту и техобслуживанию такой продукции.

Перечень утвержден постановлением Правительства от 22.07.2022 № 1310.

Минфин в письме от 17.01.2023 № 03-03-06/1/2472 указывает на важное условие: продукция должна быть произведена на основе собственных разработок организации.

То есть, собственная разработка идет непосредственно самой компанией, что должно быть подтверждено соответствующими документами. При этом в НК РФ конкретного перечня таких документов нет.

Таким образом, к доходам от реализации продукции, которые идут в долю 70% есть два требования: