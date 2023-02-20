В Налоговом кодексе пропишут разовый сбор с компаний

Власти обсуждают разовый сбор с компаний с прибылью выше 1 млрд руб. Единоразовые взносы бизнеса в бюджет могут прописать в НК как сбор, сообщили источники РБК.

По их информации, сбор могут распространить на компании со средней прибылью в 2021–2022 годах выше 1 млрд руб. Один из собеседников издания заявил, что добровольность обсуждаемого платежа «в данном случае выражается консолидированным согласием на его уплату со стороны ведущих бизнес-объединений».

Сейчас обсуждается формула расчета сбора с бизнеса. К примеру, какую прибыль учитывать – чистую или доналоговую.

«Речь идет об установленном в Налоговом кодексе сборе, носящем универсальный характер, – его должны будут уплатить все, кроме субъектов МСП»,– пояснили в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Под меру не попадет нефтегазовый сектор, для которого недавно изменилась схема налогообложения.

Власти с начала февраля ведут с бизнесом дискуссию о добровольных взносах в бюджет из дохода за 2022 год. Минфин рассчитывает собрать с помощью этой меры 300 млрд руб.