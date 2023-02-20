Законопроекты

Должностных лиц будут штрафовать за отсутствие контроля над устранением нарушений

Если должностное лицо по результатам проверки не выдало предписание об устранении нарушения и не проконтролировало его выполнение, то оно будет привлечено к административной ответственности.

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о штрафах должностных лиц, которые не контролируют устранение нарушений. Об этом пишет «Парламентская газета».

«Законопроект разработан по поручению президента по итогам совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, речь шла об аварии 25 ноября 2021 года на шахте Листвяжная», — сказал замминистра юстиции Андрей Логинов.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в КоАП. Они собираются ввести ответственность, если после проверки предприятия, не было выдано предписание об устранении нарушения. А также, если должностное лицо не проконтролировало выполнение этого предписания.

Под особым наблюдением будут опасные объекты, такие как шахты.

Парламентарии отметили, что сейчас в законе нет понятия «акт о проведенной проверке». В поправках его собираются подробно раскрыть и определить сроки устранения нарушений.

Невыдача должностными лицами предписания об устранении выявленных нарушений повлечет штраф от 3 до 5 тыс. рублей. За повторное правонарушение могут оштрафовать от 5 до 15 тыс. рублей.

Законопроекты

Должностных лиц будут штрафовать за отсутствие контроля над устранением нарушений

Если должностное лицо по результатам проверки не выдало предписание об устранении нарушения и не проконтролировало его выполнение, то оно будет привлечено к административной ответственности.

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