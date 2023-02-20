Интернет и IT

Роскомнадзор начнет обезвреживать информационные бомбы

Во второй половине 2023 года запустят систему «Вепрь», которая будет выявлять сообщения с потенциальными угрозами личности, обществу и государству.

Версия для печати

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) проводит внутренние испытания системы обнаружения информационных бомб «Вепрь». Об этом пишут «Ведомости».

Система «Вепрь» будет выявлять угрозы в информационной сфере и прогнозировать риски их возникновения.

Программу научат выявлять сообщения, которые содержат потенциальные угрозы личности, обществу и государству.

Разработкой проекта занимается компания «Необит». Изначально сумма затрат на создание системы составляла 60 млн рублей, но в процессе работы стоимость упала в два раза, до 30 млн рублей.

Система разрабатывалась с 2022 года, ее запустят во второй половине 2023 года.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор запустил систему «Окулус», которая ищет правовые нарушения в изображениях и видео.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ФСБУ Аренда

Особенности учета временных разниц по налогу на прибыль у лизингодателя

Часть 1. Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год все организации арендодатели обязаны применять ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н.

Особенности учета временных разниц по налогу на прибыль у лизингодателя
Ведение бизнеса

ФФД 1.2: где, как и на чем принимать платежи

Формат Фискальных Документов принято называть ФФД. Существует несколько версий: 1.5, 1.1 и 1.2. Все версии предназначены для фиксации сведений о расчетах. Однако последняя предназначена для работы исключительно с маркированной продукцией.

ФФД 1.2: где, как и на чем принимать платежи

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Маркетплейсы

Страшнее «Ночного дозора». Надзор на маркетплейсах. Трудности, которые не лежат на поверхности

«Казнить нельзя помиловать» – где ставят запятую должностные лица органов государственного надзора по отношению к селлерам?

Страшнее «Ночного дозора». Надзор на маркетплейсах. Трудности, которые не лежат на поверхности
Читать еще