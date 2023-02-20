Роскомнадзор начнет обезвреживать информационные бомбы

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) проводит внутренние испытания системы обнаружения информационных бомб «Вепрь». Об этом пишут «Ведомости».

Система «Вепрь» будет выявлять угрозы в информационной сфере и прогнозировать риски их возникновения.

Программу научат выявлять сообщения, которые содержат потенциальные угрозы личности, обществу и государству.

Разработкой проекта занимается компания «Необит». Изначально сумма затрат на создание системы составляла 60 млн рублей, но в процессе работы стоимость упала в два раза, до 30 млн рублей.

Система разрабатывалась с 2022 года, ее запустят во второй половине 2023 года.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор запустил систему «Окулус», которая ищет правовые нарушения в изображениях и видео.