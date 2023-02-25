Доля покупок по СБП превысит 10% от всех карточных операций

Специалисты банка ВТБ заявили, что доля c2b-платежей через Систему быстрых платежей по QR-коду к концу 2023 года удвоится и превысит 10% от всех карточных операций. Об этом пишет «ТАСС».

За 2022 год клиенты ВТБ провели больше 12,5 млн транзакций по СБП на сумму 39 млрд рублей. Это 5% от всех карточных платежей.

Только в декабре 2022 года более 1 млн клиентов банка оплатили через Систему быстрых платежей товаров и услуг на 7,4 млрд рублей.

Покупатели могут бесконтактно платить в магазинах по QR-коду, даже если в телефоне нет модуля NFC. Что делает сервис доступным для пользователей бюджетных смартфонов.

Торговые предприятия, которые принимают оплату через СБП, значительно экономят на эквайринге: комиссия за платежи значительно ниже.