3-НДФЛ

Налоговики быстро проверят вашу 3-НДФЛ, только если она несложная

Срок проведения камеральной проверки декларации 3-НДФЛ по норме НК – 3 месяца. Никаких поправок в эту норму не вносили.

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Напомним, в начале прошлого года налоговики объявили, что вычеты по НДФЛ можно получить за 15 дней. Такое распоряжение разослали по инспекциям.

Но сокращенный срок касается, в первую очередь, деклараций 3-НДФЛ с низким уровнем сложности проверки.

Об этом сообщает ФНС в своем Telegram-чате, отвечая на вопрос о сроках проверки.

Быстро проверят декларации с вычетами, если:

  • представлен полный комплект документов;
  • налоговики не выявлены по ним нарушения;
  • налоговики не выявили у этого человека обязанность по декларированию доходов;
  • у налоговиков есть информация о доходах этого физлица.

Ранее ФНС в письме от 11.08.2022 № ЕА-19-15/184 также поясняла, что официально срок камералки – 3 месяца. Но трехмесячный пресекательный срок не мешает налоговикам завершить камеральную налоговую проверку до его истечения.

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