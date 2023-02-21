Налоговики быстро проверят вашу 3-НДФЛ, только если она несложная

Напомним, в начале прошлого года налоговики объявили, что вычеты по НДФЛ можно получить за 15 дней. Такое распоряжение разослали по инспекциям.

Но сокращенный срок касается, в первую очередь, деклараций 3-НДФЛ с низким уровнем сложности проверки.

Об этом сообщает ФНС в своем Telegram-чате, отвечая на вопрос о сроках проверки.

Быстро проверят декларации с вычетами, если:

представлен полный комплект документов;

налоговики не выявлены по ним нарушения;

налоговики не выявили у этого человека обязанность по декларированию доходов;

у налоговиков есть информация о доходах этого физлица.

Ранее ФНС в письме от 11.08.2022 № ЕА-19-15/184 также поясняла, что официально срок камералки – 3 месяца. Но трехмесячный пресекательный срок не мешает налоговикам завершить камеральную налоговую проверку до его истечения.