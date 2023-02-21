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Производители электроники попросили ввести пошлину на ввоз китайских смарт-карт

Карты применяют в мобильной связи, в банках и в транспортной сфере. Сейчас пошлина на их ввоз из КНР нулевая, а отечественные производители платят за импорт компонентов около 7%.

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Ассоциация АНО «Телекоммуникационные технологии», в которую входят «Ростелеком», «Элемент», «Ростех» и другие компании, отправила в Минпромторг письмо, где попросила ввести пошлину на ввоз смарт-карт в размере 50-100%. Об этом пишет «Коммерсант».

Смарт-карты используют в мобильной связи (SIM-карта), в банках и в транспортной сфере.

Отечественные производители электроники опасаются, что нулевые пошлины будут стимулировать импорт из Китая, а не местные разработки. При этом ввозная пошлина на компоненты, из которых собирают чипы, в среднем составляет 7%.

Авторы письма считают, что это может привести к «полному переделу рынка и банкротству российских высокотехнологичных карточных производств, что, в свою очередь, повлечет резкий рост уязвимости банков и телеком-операторов».

Большинство банков сейчас закупают карты у отечественных компаний: зарубежные чипы встраиваются в пластик на заводах в РФ.

Весной 2022 года, после прекращения поставок европейских чипов, китайские производители решили выйти на рынок РФ с платежными картами, а не с поставкой чипов. Разница в стоимости карт отечественного и китайского производства может достигать 500%.

Мобильные операторы считают, что пошлины на смарт-карты вводить не нужно, иначе цены на услуги связи поднимутся, конкуренция между телеком-компаниями будет ограниченной.

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