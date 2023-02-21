❗❗ Уголовные дела не будут заводить, если бизнесмены добровольно погасят налоговую недоимку и пени

Если предприниматель уплатил недоимку и пени, то следователь будет обязан вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или прекратить уже возбужденное. Такие поправки в УК вчера одобрила комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности, узнал «Коммерсант».

Кабмин может принять проект на ближайшем заседании, после этого документ внесут в Госдуму. А вообще, послабление для бизнеса обещал президент еще год назад.

Законопроект обязывает следователя вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или прекратить уже возбужденное в случае уплаты предпринимателем недоимки и соответствующих пеней. Авторы законопроекта предлагают снизить размер максимальной санкции по налоговым статьям: по ст. 199–199.2 УК – с шести или семи до пяти лет лишения свободы, а по ст. 199.4 – с четырех до трех лет.

Таким образом, налоговые преступления перейдут в категорию преступлений небольшой и средней тяжести, а по ним срок давности ниже.

Сейчас ущерб до 45 млн руб. в пределах трех финансовых лет считается преступлением небольшой тяжести, а свыше этой суммы – то оно сразу переходит в разряд тяжких.

В случае же принятия правительственного законопроекта эта категория преступлений перейдет в разряд дел средней тяжести.