Банкам рекомендуют понизить или отменить комиссию для военнослужащих

Центробанк порекомендовал банкам до 1 марта 2023 года снизить или вовсе отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Комиссии могут понизить или отменить за переводы со счета мобилизованного или иного участника СВО членам его семьи, а также за снятие наличных с их счетов.

«Кроме того, банкам рекомендовано подробно рассказывать военнослужащим и членам их семей о том, как можно бесплатно или с наименьшими затратами перевести деньги из банка в банк (например, через Систему быстрых платежей) и снять наличные», – говорится в сообщении ЦБ.

Такое решение регулятора будет действовать до окончания специальной военной операции.

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил «ТАСС», что у банка уже практически нет комиссий за переводы. А если она вдруг будет, то для участников СВО ее отменят.