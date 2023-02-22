Инвестиции

Люди со всего мира ответили на вопрос, сколько им нужно сбережений для комфортной пенсии

Выяснилось, что люди заявляют о желании скопить миллионы, но по факту сберечь семизначную сумму на пенсию для многих потенциальных пенсионеров не представляется возможным.

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Bloomberg опросил инвесторов со всего мира о том, сколько денег им необходимо иметь на счету для комфортной старости, пишет РБК.

Большинство участников опроса назвали сумму в 3-5 млн долларов. Если смотреть по регионам, то сумму от 3 млн до 5 млн долларов назвали комфортной 50% инвесторов из Африки, Австралии и Океании, 33% инвесторов Южной Америки, 31% инвесторов Северной Америки, 24% инвесторов Азии, 22% ближневосточных инвесторов.

Еще треть участников опроса из всех стран назвали нужной для комфортной пенсии сумму более 5 млн долларов.

Больше всего таких в Северной Америке и Азии (42 и 35% соответственно). На Ближнем Востоке такой ответ дали 33% инвесторов, в Европе и Австралии – по 23%. Всего в исследовании приняли участие 553 инвестора из всех регионов мира.

Некоторые инвесторы сочли комфортной сумму от 5 млн до 20 млн. долларов. Таких было 33% в Южной Америке, 10% в Азии, 9% в Европе и 13% – в Северной Америке.

Около 3% инвесторов Северной Америки, Европы и Азии назвали комфортной для пенсии сумму менее 1 млн. долларов. В Африке же назвали комфортной для пенсии сумму менее 1 млн долларов 25% участников опроса – значительно больше, чем в других регионах.

Большинство респондентов Bloomberg настроены оптимистично и считают, что к концу 2023 года их пенсионные накопления будут больше, чем в конце 2022 года. Но не уверены, что на пенсии смогут позволить себе привычный образ жизни.

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Инвестиции

Люди со всего мира ответили на вопрос, сколько им нужно сбережений для комфортной пенсии

Выяснилось, что люди заявляют о желании скопить миллионы, но по факту сберечь семизначную сумму на пенсию для многих потенциальных пенсионеров не представляется возможным.

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