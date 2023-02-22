Маркетплейсы заплатят больше штрафов за продажу электронных сигарет

Производители табачной продукции считают, что маркетплейсы незаконно продают обычные и электронные сигареты. Об этом пишут «Известия».

Сейчас закон запрещает продавать в интернете обычные и электронные сигареты, а также все изделия с никотином, включая вейпы. За нарушение продавцов ждет штраф в 50 тыс. рублей для юридических лиц и до 3 тыс. рублей – для физических.

Онлайн-агрегаторы зачастую игнорируют этот запрет и продают табачные изделия в интернете.

Авторы инициативы предлагают существенно увеличить штрафы и организовать досудебную блокировку интернет-ресурсов магазинов.

Крупнейшие маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» заявили, что не торгуют табачной продукций. Однако на их сайтах есть товары, которые визуально похожи на электронные сигареты.

В описании продавцы указывают, что товар не содержит никотина. Также электронные сигареты называют витаминными ингаляторами.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщил, что у маркетплейсов нет желания разбираться с товарами на своей площадке. И предложил ввести более ощутимые штрафы, например, 3% от годового оборота.

Сейчас максимальный размер штрафа за онлайн-продажу табачных изделий составляет около 5 млн рублей.