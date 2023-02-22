Появился отечественный сервис для удаленной работы дизайнеров

Компания Cloud выпустила сервис для создания виртуальных рабочих мест дизайнерам и проектировщикам, которые используют ресурсоемкие программы для работы с визуальными данными. Об этом пишет «ТАСС».

Сервис работает с технологией виртуализации рабочего места VDI, которая позволяет устанавливать операционную систему и программное обеспечение на сервере ЦОД, а не на ПК сотрудников.

Теперь дизайнеры и проектировщики будут иметь доступ к графическим программах с любого устройства, для работы не нужно приобретать собственную мощную технику.

«Среди ключевых преимуществ сервиса – высокая скорость работы требовательных к графике приложений за счет использования специализированных процессоров (GPU), оперативное развертывание даже большого количества рабочих мест в облаке с доступом к корпоративной сети, а также надежная защита данных от утечки», – сообщили в компании Cloud.

Компании могут сэкономить средства на обновление оборудования и организацию удаленного рабочего места сотрудников.