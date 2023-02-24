Австралия распространила санкции еще на два российских банка

О санкционных ограничениях узнал FrankMedia.

«Дальневосточный банк» уже находится под блокирующими санкциями США (SDN-List) и ограничениями Евросоюза.

Банк был основан в 1990 году во Владивостоке, входит в топ-100 по размеру активов среди российских банков. Согласно последней известной информации, он полностью входит в ЗПИФ «Ритм», которым управляет компания «Портфельные инвестиции», принадлежащая группе «Регион» Сергею Сударикова. Однако в прошлом августе появилась информация, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает покупку ДВБ неким «Гражданин О.», который подал ходатайство в ФАС на приобретение 100% акций кредитной организации. Банк не раскрывает своих бенефициаров.

Росэксимбанк – государственный специализированный банк. Он был создан еще в 1994 году, чтобы реализовывать госполитику стимулирования и поддержки экспорта российской продукции.

Банк реализует экспортные проекты в странах СНГ, АТР, БРИКС, Латинской Америки и других государствах. Банк входит в группу Российского экспортного центра.

Австралия уже ввела более тысячи санкций в ответ на начало спецоперации России на Украине. Среди банков в этом списке в 2022 году оказались Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-Банк и Московский кредитный банк (МКБ).