IT-компании

Для отечественного IT-сектора увеличили господдержку

IT-компании, занимающиеся исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, теперь смогут получить государственную аккредитацию и претендовать на господдержку.

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Аккредитация IT-компанииям, занимающимся исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, позволит:

  • платить страховых взносов по пониженным тарифам: 6% – на обязательное пенсионное страхование, 1,5% – на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1% – на ОМС;
  • сотрудникам претендовать на льготную ипотеку по ставке до 5% годовых;
  • сотрудникам получить отсрочку от призыва на военную службу;
  • получить освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля, а также выездных налоговых проверок.

Кроме того, аккредитованные компании могут брать льготные кредиты на реализацию проектов по внедрению цифровых технологий на основе российских технологических решений.

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