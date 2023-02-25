Для отечественного IT-сектора увеличили господдержку

Аккредитация IT-компанииям, занимающимся исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, позволит:
- платить страховых взносов по пониженным тарифам: 6% – на обязательное пенсионное страхование, 1,5% – на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1% – на ОМС;
- сотрудникам претендовать на льготную ипотеку по ставке до 5% годовых;
- сотрудникам получить отсрочку от призыва на военную службу;
- получить освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля, а также выездных налоговых проверок.
Кроме того, аккредитованные компании могут брать льготные кредиты на реализацию проектов по внедрению цифровых технологий на основе российских технологических решений.