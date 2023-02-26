Брокер «Тинькофф» приостановит торги иностранными бумагами

Брокер «Тинькофф» приостановит торговлю иностранными ценными бумагами на время переноса активов в новый неподсанкционный депозитарий, а также «во избежание риска блокировки». Компания также с понедельника остановит торги евро из-за санкций

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Брокер «Тинькоф» сообщил, что временно приостановит сделки с иностранными ценными бумагами, торгующимися на СПБ Бирже. «Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже, на неподсанкционную кампанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами», — говорится в Telegram-канале «Тинькофф Инвестиции». 

Брокер сообщил, что планирует перевести активы в «новый неподсанкционный депозитарий» и запустить торги иностранными бумагами в течение 1-3 недель. Временное ограничение торгов коснется и бумаг, торгующихся на Гонконгской бирже, доступ к которым предоставляет СПБ Биржа. 

Из-за санкций с понедельника, 27 февраля, «Тинькофф» также остановит торги евро. Выводы евро со счетов будут доступны, заявила компания. 

Тинькофф Банк 25 февраля впервые попал под санкции — ограничения против него ввел Евросоюз. Санкции не стали неожиданностью — в середине февраля их анонсировали источники Bloomberg и Reuters. После публикации санкционного списка брокер «Тинькофф» сообщил, что подготовил «инфраструктурное решение» — активы клиентов будут переведены в «новую неподсанкционную компанию».  

Из-за санкций участие «Тинькофф» в торгах на СПБ Бирже, торгующей иностранными бумагами, было приостановлено для «защиты клиентских активов от потенциальных рисков», сообщил брокер в воскресенье вечером. На торговлю бумагами с расчетами в рублях на Московской бирже санкции не повлияли.

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Брокер «Тинькофф» приостановит торги иностранными бумагами

Брокер «Тинькофф» приостановит торговлю иностранными ценными бумагами на время переноса активов в новый неподсанкционный депозитарий, а также «во избежание риска блокировки». Компания также с понедельника остановит торги евро из-за санкций

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