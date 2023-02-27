Налог на имущество физических лиц

ФНС советует ИП на спецрежимах до 1 мая заявить о льготе по налогу на имущество

ИП на УСН, АУСН и ПСН освобождаются от налога на имущество, которое они используют в предпринимательской деятельности.

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Исключение – имущество, облагаемое по кадастровой стоимости из региональных перечней (торгово-офисные объекты и т. д.).

Для получения этой льготы надо подать заявление (КНД 1150063). Впрочем, льготу могут дать и без заявления в проактивном порядке.

Такой беззаявительный порядок используется, если налоговики располагают документами, подтверждающими основания для льготы.

Как пояснили в ФНС, это может быть, например, договор аренды объекта торговли, патент на право применения ПСН с указанием адреса места нахождения нежилого помещения, используемого для оказания бытовых услуг, и т.п.

Если у налоговиков нет таких документов, то предпринимателю целесообразно до 1 мая представить заявление на льготу, а также подтверждающие документы.

1 мая 2023 года – это планируемая дата начала массового расчета налогов на имущество физлиц и формирования налоговых уведомлений за 2022 год.

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