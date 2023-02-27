IT-компании

📌 Новый перечень видов деятельности для аккредитации IT-компаний: таблица

С 24 февраля действует новый перечень кодов ОКВЭД для получения аккредитации IT-компанией. Смотрите в нашей таблице, как было и как стало.

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Поправки в правила аккредитации внесены постановлением правительства от 22.02.2023 № 296.

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

Было до 24.02.23

Стало с 24.02.23

26.20.4 + код из групп 62, 63

26.20.4 + код из класса 62 или группы 63.1

Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации

26.30.16 + код из класса 62 или группы 63.1

Производство оборудования средств связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий

46.51.2 + код из групп 62, 63

46.51.2 + код из класса 62 или группы 63.1

Торговля оптовая программным обеспечением

47.91.2 + код из групп 62, 63

47.91.2 + код из класса 62 или группы 63.1

Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет

58 + код из групп 62, 63

Деятельность издательская

58.11 + код из класса 62 или группы 63.1

Издание книг

58.13 + код из класса 62 или группы 63.1

Издание газет

58.14 + код из класса 62 или группы 63.1

Издание журналов и периодических изданий

58.19 + код из класса 62 или группы 63.1

Виды издательской деятельности прочие

58.21 + код из класса 62 или группы 63.1

Издание компьютерных игр

58.29 + код из класса 62 или группы 63.1

Издание прочих программных продуктов

58.2 + код из групп 62, 63

Издание программного обеспечения

59.14 + код из групп 62, 63

59.14 + код из класса 62 или группы 63.1

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

60.10 + код из групп 62, 63

60.10 + код из класса 62 или группы 63.1

Деятельность в области радиовещания

60.20 + код из групп 62, 63

60.20 + код из класса 62 или группы 63.1

Деятельность в области телевизионного вещания

62

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

62.0

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

62.01

Разработка компьютерного программного обеспечения

62.02

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

62.02.1

Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем

62.02.4

Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации

62.02.9

Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая

62.03

Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

62.03.1

Деятельность по управлению компьютерными системами

62.03.11

Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно

62.03.13

Деятельность по сопровождению компьютерных систем

62.09

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

63.1

63.1

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет

63.11

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

63.11.1

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

63.11.9

Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая

63.12

Деятельность web-порталов

63.91 + код из групп 62, 63

63.91 + код из класса 62 или группы 63.1

Деятельность информационных агентств

71.20.9 + код из класса 62 или группы 63.1

Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

72.11

Научные исследования и разработки в области биотехнологии

72.19

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

73.1

Деятельность рекламная

73.11 + код из класса 62 или группы 63.1

Деятельность рекламных агентств

73.12 + код из класса 62 или группы 63.1

Представление в средствах массовой информации

73.20.1 + код из групп 62, 63

73.20.1 + код из класса 62 или группы 63.1

Исследование конъюнктуры рынка

74.90.9

74.90.9 + код из класса 62 или группы 63.1

Деятельность в области защиты информации

85.30 + код из групп 62, 63

85.30 + код из класса 62 или группы 63.1

Обучение профессиональное

85.41 + код из групп 62, 63

85.41 + код из класса 62 или группы 63.1

Образование дополнительное детей и взрослых

85.42 + код из групп 62, 63

85.42 + код из класса 62 или группы 63.1

Образование профессиональное дополнительное

95.11 + код из класса 62 или группы 63.1

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

 

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