📌 Новый перечень видов деятельности для аккредитации IT-компаний: таблица

Поправки в правила аккредитации внесены постановлением правительства от 22.02.2023 № 296.
Код ОКВЭД
Наименование вида деятельности
Было до 24.02.23
Стало с 24.02.23
26.20.4 + код из групп 62, 63
26.20.4 + код из класса 62 или группы 63.1
Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации
–
26.30.16 + код из класса 62 или группы 63.1
Производство оборудования средств связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий
46.51.2 + код из групп 62, 63
46.51.2 + код из класса 62 или группы 63.1
Торговля оптовая программным обеспечением
47.91.2 + код из групп 62, 63
47.91.2 + код из класса 62 или группы 63.1
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
58 + код из групп 62, 63
–
Деятельность издательская
–
58.11 + код из класса 62 или группы 63.1
Издание книг
–
58.13 + код из класса 62 или группы 63.1
Издание газет
–
58.14 + код из класса 62 или группы 63.1
Издание журналов и периодических изданий
–
58.19 + код из класса 62 или группы 63.1
Виды издательской деятельности прочие
–
58.21 + код из класса 62 или группы 63.1
Издание компьютерных игр
–
58.29 + код из класса 62 или группы 63.1
Издание прочих программных продуктов
58.2 + код из групп 62, 63
–
Издание программного обеспечения
59.14 + код из групп 62, 63
59.14 + код из класса 62 или группы 63.1
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
60.10 + код из групп 62, 63
60.10 + код из класса 62 или группы 63.1
Деятельность в области радиовещания
60.20 + код из групп 62, 63
60.20 + код из класса 62 или группы 63.1
Деятельность в области телевизионного вещания
–
62
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
62.0
–
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
62.01
–
Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02
–
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.02.1
–
Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
62.02.4
–
Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
62.02.9
–
Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая
62.03
–
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
62.03.1
–
Деятельность по управлению компьютерными системами
62.03.11
–
Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно
62.03.13
–
Деятельность по сопровождению компьютерных систем
62.09
–
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.1
63.1
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет
63.11
–
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
63.11.1
–
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
63.11.9
–
Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая
63.12
–
Деятельность web-порталов
63.91 + код из групп 62, 63
63.91 + код из класса 62 или группы 63.1
Деятельность информационных агентств
–
71.20.9 + код из класса 62 или группы 63.1
Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
–
72.11
Научные исследования и разработки в области биотехнологии
–
72.19
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
73.1
–
Деятельность рекламная
–
73.11 + код из класса 62 или группы 63.1
Деятельность рекламных агентств
–
73.12 + код из класса 62 или группы 63.1
Представление в средствах массовой информации
73.20.1 + код из групп 62, 63
73.20.1 + код из класса 62 или группы 63.1
Исследование конъюнктуры рынка
74.90.9
74.90.9 + код из класса 62 или группы 63.1
Деятельность в области защиты информации
85.30 + код из групп 62, 63
85.30 + код из класса 62 или группы 63.1
Обучение профессиональное
85.41 + код из групп 62, 63
85.41 + код из класса 62 или группы 63.1
Образование дополнительное детей и взрослых
85.42 + код из групп 62, 63
85.42 + код из класса 62 или группы 63.1
Образование профессиональное дополнительное
–
95.11 + код из класса 62 или группы 63.1
Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования