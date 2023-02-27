Банки

Банки хотят снизить размер бесплатных переводов самому себе до 300-600 тысяч в месяц

Сейчас бесплатный лимит перевода с одного своего счета на другой составляет 1,4 млн рублей в месяц. Крупные банки могут недополучить до 90 млрд рублей за комиссионные расходы.

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В декабре 2022 года в первом чтении приняли законопроект об отмене комиссии за переводы самому себе. По предложению ЦБ планка бесплатных операций установлена в 1,4 млн рублей в месяц.

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Во втором чтении банки собираются понизить лимит бесплатных операций до 300-600 тыс. рублей в месяц. Сбербанк и ВТБ предлагают установить лимит на уровне 200 тыс. рублей. Об этом пишет «РБК».

Крупные банки за комиссионные расходы могут недополучить от 300 млн рублей до 90 млрд рублей в год.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что размера переводов без комиссии пока обсуждается и будет решен в весеннюю сессию.

Бесплатные переводы между своими счетами – один из способов борьбы с «зарплатным рабством», когда сотрудники выбирают один банк, а их работодателей перечисляет зарплату в другой.

По оценкам банка ВТБ, в лимит 200-300 тыс. рублей в месяц будут укладываться 97% клиентов банка. Средний чек переводов между своими счетами составляет 11 тыс. рублей.

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