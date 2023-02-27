Банки

ЦБ и Росфинмониторинг выявили схему отмывания денег через драгметаллы

Теперь банки будут пристально следить за покупкой драгметаллов и контролировать операции с золотом и серебром.

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Росфинмониторинг порекомендовал банкам повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку есть риск отмывания денег. Об этом пишут «Известия».

Схема выглядит примерно так: фирмы через технические компании покупает золото или серебро, после чего слитки вывозят за рубеж, где перепродаются и обналичиваются.

Центробанк начал замечать, что некоторые сделки с драгоценными металлами подозрительные. Они могут быть направлены на вывод активов за границу.

Такие случаи отражаются на платформе «Знай своего клиента» и сигнализируют о риске вовлеченности лиц в подозрительные операции.

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