Внутренний туризм освободят от НДС

В ближайшее время Минфин должен внести проект с такой поправкой в НК РФ в Госдуму.

При этом меру хотят ввести задним числом – с 01.01.2023.

«Туроператоры – это системообразующие игроки в отрасли. Именно они формируют продукт, рассказывают про новые направления, создают спрос и на гостиницы, и на авиакомпании. Нам важно поддержать их, поэтому настаиваем на освобождении от НДС туроператоров, причем с 1 января этого года. Есть консенсус с Госдумой по данному вопросу, планируется принять закон в весеннюю сессию», – сказал глава МЭР Максим Решетников.