Банк «Левобережный» временно не работает со SWIFT-переводами

Новосибирский банк «Левобережный» временно приостановил SWIFT-переводы для физических и юридических лиц, сообщает «ТАСС».
Сейчас банк ведет переговоры с зарубежными партнерами-корреспондентами и собирается наладить денежные операции в дружественных валютах.
Карты банка с платежными системами «Мир», Visa и Mastercard продолжают работать на территории РФ без ограничений.
24 февраля 2023 года банк «Левобережный» попал под санкции Госдепартамента США.
«Левобережный» работает с клиентами, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Банк находится в реестре гарантов Федеральной таможенной службы.