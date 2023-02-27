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Банк «Левобережный» временно не работает со SWIFT-переводами

Кредитная организация попала в санкционный список Госдепартамента США. Сейчас банк ждет разъяснений от зарубежных партнеров.

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Новосибирский банк «Левобережный» временно приостановил SWIFT-переводы для физических и юридических лиц, сообщает «ТАСС».

Сейчас банк ведет переговоры с зарубежными партнерами-корреспондентами и собирается наладить денежные операции в дружественных валютах.

Карты банка с платежными системами «Мир», Visa и Mastercard продолжают работать на территории РФ без ограничений.

24 февраля 2023 года банк «Левобережный» попал под санкции Госдепартамента США.

«Левобережный» работает с клиентами, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Банк находится в реестре гарантов Федеральной таможенной службы.

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