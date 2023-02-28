⚡ Налоговики обещают истребовать документы у бизнеса разумно. Что думает об этом бизнес

В манифесте такие принципы: законность, риск-ориентированный подход, индивидуализация, определенность, однократность, приоритет получения информации из доступных госресурсов, цифровая среда, срочность.

Юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам, Мастрюкова Екатерина отмечает, что с точки зрения законодательства РФ документ не носит даже рекомендательного характера:

– Манифестация перечисленных принципов на фоне многочисленных истребований документов у компаний, при всей справедливости формулировок, не убеждает в том, что повсеместно данные принципы будут соблюдаться на практике, а бизнесу станет легче взаимодействовать с инспекторами. Также стоит отметить, что уже после опубликования «первого манифеста», появился новый «тренд» – камеральные проверки по количеству истребуемых документов и информации стали близки к выездным. В связи с этим, налогоплательщикам не стоит уповать на данные принципы, так как нормы НК РФ действуют, как и до «манифеста», и являются обязательными.

Анастасия Татулова, основатель сети АндерСон дала такой комментарий:

– Что можно сказать про манифест в целом – прекрасно, что он короткий! Но, к сожалению, по сути не изменит ровным счетом ничего. Фраза «запрашиваются документы только при риске нарушений» вообще ставит под сомнение все, что написано дальше. Из того, как сейчас построена налоговая система и работа ФНС, следует только один вывод: мы все нарушители, а если нет, то просто еще не поймали. Необходимо принципиальное изменение сути взаимодействия налогоплательщика и налогового органа. Нужна такая же реформа, какую мэр Москвы Собянин провел с МФЦ.

Анастасия Татулова посетовала, что до сих пор задача ФНС – единомоментно собрать как можно больше денег, как бы это не называть: доначислениями, штрафами, налогами, пенями. А до этого еще и счет заблокировать, и уголовкой припугнуть.

– После этого предприниматель может сдохнуть хоть реально, хоть фигурально – ФНС это не беспокоит. Не будет рабочих мест, не будет завода, не будет продукта. Это никуда не годится: отрасли в объеме падают, доходы населения падают, а сумма собранных налогов растет. И как будто, так и надо. Это предмет для гордости, а должен быть предмет для беспокойства и серьезного пересмотра всей системы. Нет смысла менять плакаты на фасаде, если дом прогнил. Надо признать, что дом сгнил, внутри все вычистить и ремонт сделать. Капитальный.

Свой комментарий по поводу манифеста ФНС также дала налоговый эксперт и генеральный директор ООО «ПБУ» Кузнецова Екатерина: