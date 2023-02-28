Налоговые проверки

⚡ Налоговики обещают истребовать документы у бизнеса разумно. Что думает об этом бизнес

ИФНС не должна истребовать одни и те же документы несколько раз, просить лишнего и т. д. Восемь принципов разумного истребования документов заложены в манифесте ФНС. «Клерк» собрал мнения экспертов на этот счет.

Версия для печати
⚡ Налоговики обещают истребовать документы у бизнеса разумно. Что думает об этом бизнес
nalog.gov.ru

В манифесте такие принципы: законность, риск-ориентированный подход, индивидуализация, определенность, однократность, приоритет получения информации из доступных госресурсов, цифровая среда, срочность.

Юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам, Мастрюкова Екатерина отмечает, что с точки зрения законодательства РФ документ не носит даже рекомендательного характера:

– Манифестация перечисленных принципов на фоне многочисленных истребований документов у компаний, при всей справедливости формулировок, не убеждает в том, что повсеместно данные принципы будут соблюдаться на практике, а бизнесу станет легче взаимодействовать с инспекторами.

Также стоит отметить, что уже после опубликования «первого манифеста», появился новый «тренд» – камеральные проверки по количеству истребуемых документов и информации стали близки к выездным.

В связи с этим, налогоплательщикам не стоит уповать на данные принципы, так как нормы НК РФ действуют, как и до «манифеста», и являются обязательными.

Анастасия Татулова, основатель сети АндерСон дала такой комментарий:

– Что можно сказать про манифест в целом – прекрасно, что он короткий! Но, к сожалению, по сути не изменит ровным счетом ничего. Фраза «запрашиваются документы только при риске нарушений» вообще ставит под сомнение все, что написано дальше.

Из того, как сейчас построена налоговая система и работа ФНС, следует только один вывод: мы все нарушители, а если нет, то просто еще не поймали.

Необходимо принципиальное изменение сути взаимодействия налогоплательщика и налогового органа. Нужна такая же реформа, какую мэр Москвы Собянин провел с МФЦ.

Анастасия Татулова посетовала, что до сих пор задача ФНС – единомоментно собрать как можно больше денег, как бы это не называть: доначислениями, штрафами, налогами, пенями. А до этого еще и счет заблокировать, и уголовкой припугнуть.

– После этого предприниматель может сдохнуть хоть реально, хоть фигурально – ФНС это не беспокоит. Не будет рабочих мест, не будет завода, не будет продукта.

Это никуда не годится: отрасли в объеме падают, доходы населения падают, а сумма собранных налогов растет. И как будто, так и надо. Это предмет для гордости, а должен быть предмет для беспокойства и серьезного пересмотра всей системы.

Нет смысла менять плакаты на фасаде, если дом прогнил. Надо признать, что дом сгнил, внутри все вычистить и ремонт сделать. Капитальный.

Свой комментарий по поводу манифеста ФНС также дала налоговый эксперт и генеральный директор ООО «ПБУ» Кузнецова Екатерина:

– Предложенный подход показывает желание налоговых органов идти навстречу налогоплательщикам и ориентирует налоговых инспекторов на строгое соблюдение интересов налогоплательщиков.

Но только время покажет, соответствуют ли желания проверяющих их возможностям.

Но в тоже время необходимо отметить, что появление подобных манифестов можно рассматривать как начало глобальной работы над ошибками, одной из которых является сплошное и немотивированное истребование документов у налогоплательщиков.

Остается надеяться, что роль манифеста не будет сводится к исключительно декларативной.

6-НДФЛ

Контрольные соотношения для 6-НДФЛ в 2023 году

6-НДФЛ – это одна из самых сложных форм отчетности, которая требует внимательного сбора данных. ФНС разработала контрольные соотношения, которые помогут проверить заполнение многих полей отчета. Расскажем о правилах проверки расчета в статье.

Контрольные соотношения для 6-НДФЛ в 2023 году

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоговые проверки

⚡ Налоговики обещают истребовать документы у бизнеса разумно. Что думает об этом бизнес

ИФНС не должна истребовать одни и те же документы несколько раз, просить лишнего и т. д. Восемь принципов разумного истребования документов заложены в манифесте ФНС. «Клерк» собрал мнения экспертов на этот счет.

Налог на прибыль

Доставку сотрудников до работы нельзя включать в расходы. Но иногда можно

При расчете базы по налогу на прибыль не учитывают расходы на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом. Но есть исключение.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Выездные налоговые проверки

Счетная палата оценила налоговые проверки бизнеса. Про ВНП, доначисления, предпроверки, падение выручки

Систему критериев риска, которую применяет ФНС при планировании выездных налоговых проверок, нужно совершенствовать дальше. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам анализа организации и проведения ВНП в 2019–2021 годах.

Счета-фактуры

Бизнес из новых регионов может выставлять счета-фактуры один раз в месяц на межценовую разницу

Бизнес из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приобретал товары до начала применения норм НК РФ, а использует их уже после этого. Поэтому НДС с реализации у них идет с межценовой разницы.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Декларация по НДС

Для декларации по НДС важна дата отправки по ТКС. Из-за задержек с обработкой штрафа не будет

При сдаче декларации по НДС через ТКС оператор ЭДО формирует электронный документ «Подтверждение даты отправки» (ПДО), который содержит дату и время отправки документа в ИФНС.

Обзоры для бухгалтера

7 лучших сериалов про инвесторов и трейдеров по рейтингу IMDB и Кинопоиска

Чем заняться, когда не инвестируешь или не читаешь книги про инвестиции? Естественно, можно посмотреть ролики про успешный успех от успешных блогеров, а можно скоротать время за сериальчиком. Подсмотрел на КП и IMDB лучшие по рейтингу сериалы про инвесторов, трейдеров и вот это вот всё.

7 лучших сериалов про инвесторов и трейдеров по рейтингу IMDB и Кинопоиска
Онлайн-кассы

Как работать с онлайн-кассами и ОФД в 2023 году

Использование онлайн-касс и ОФД обязательно практически для всех сфер бизнеса. Часто предпочитают подключать ККТ даже те предприниматели, которым можно их не использовать. Поэтому проясним еще раз важные вопросы о работе с инфраструктурой и сервисами, связанными с соблюдением закона 54-ФЗ.

Как работать с онлайн-кассами и ОФД в 2023 году
Читать еще