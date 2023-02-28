⚡ Налоговики обещают истребовать документы у бизнеса разумно. Что думает об этом бизнес

В манифесте такие принципы: законность, риск-ориентированный подход, индивидуализация, определенность, однократность, приоритет получения информации из доступных госресурсов, цифровая среда, срочность.
Юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам, Мастрюкова Екатерина отмечает, что с точки зрения законодательства РФ документ не носит даже рекомендательного характера:
– Манифестация перечисленных принципов на фоне многочисленных истребований документов у компаний, при всей справедливости формулировок, не убеждает в том, что повсеместно данные принципы будут соблюдаться на практике, а бизнесу станет легче взаимодействовать с инспекторами.
Также стоит отметить, что уже после опубликования «первого манифеста», появился новый «тренд» – камеральные проверки по количеству истребуемых документов и информации стали близки к выездным.
В связи с этим, налогоплательщикам не стоит уповать на данные принципы, так как нормы НК РФ действуют, как и до «манифеста», и являются обязательными.
Анастасия Татулова, основатель сети АндерСон дала такой комментарий:
– Что можно сказать про манифест в целом – прекрасно, что он короткий! Но, к сожалению, по сути не изменит ровным счетом ничего. Фраза «запрашиваются документы только при риске нарушений» вообще ставит под сомнение все, что написано дальше.
Из того, как сейчас построена налоговая система и работа ФНС, следует только один вывод: мы все нарушители, а если нет, то просто еще не поймали.
Необходимо принципиальное изменение сути взаимодействия налогоплательщика и налогового органа. Нужна такая же реформа, какую мэр Москвы Собянин провел с МФЦ.
Анастасия Татулова посетовала, что до сих пор задача ФНС – единомоментно собрать как можно больше денег, как бы это не называть: доначислениями, штрафами, налогами, пенями. А до этого еще и счет заблокировать, и уголовкой припугнуть.
– После этого предприниматель может сдохнуть хоть реально, хоть фигурально – ФНС это не беспокоит. Не будет рабочих мест, не будет завода, не будет продукта.
Это никуда не годится: отрасли в объеме падают, доходы населения падают, а сумма собранных налогов растет. И как будто, так и надо. Это предмет для гордости, а должен быть предмет для беспокойства и серьезного пересмотра всей системы.
Нет смысла менять плакаты на фасаде, если дом прогнил. Надо признать, что дом сгнил, внутри все вычистить и ремонт сделать. Капитальный.
Свой комментарий по поводу манифеста ФНС также дала налоговый эксперт и генеральный директор ООО «ПБУ» Кузнецова Екатерина:
– Предложенный подход показывает желание налоговых органов идти навстречу налогоплательщикам и ориентирует налоговых инспекторов на строгое соблюдение интересов налогоплательщиков.
Но только время покажет, соответствуют ли желания проверяющих их возможностям.
Но в тоже время необходимо отметить, что появление подобных манифестов можно рассматривать как начало глобальной работы над ошибками, одной из которых является сплошное и немотивированное истребование документов у налогоплательщиков.
Остается надеяться, что роль манифеста не будет сводится к исключительно декларативной.