Бизнес из новых регионов может выставлять счета-фактуры один раз в месяц на межценовую разницу

Такая норма предусмотрена статьей 162.3 НК РФ. Налоговая база по НДС – это разницу между стоимостью реализованных товаров с учетом НДС и стоимостью приобретения таких товаров с учетом НДС.

При реализации надо выставлять счета-фактуры.

Это можно делать не реже одного раза в месяц и не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

При этом в учетной политике для целей НДС надо отразить такой порядок составления и выставления счетов-фактур.

Об этом сообщает Минфин в письме от 13.02.2023 № 03-07-15/11685, которое доведено до сведения письмом ФНС от 21.02.2023 № СД-4-3/2068@.