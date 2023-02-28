Доставку сотрудников до работы нельзя включать в расходы. Но иногда можно

В расходах можно учесть такие суммы в силу технологических особенностей производства.

Также расходы на оплату проезда к месту работы и обратно учитывают при расчете налога на прибыль, если они предусмотрены трудовыми договорами или колдоговором.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.01.2023 № 03-03-06/1/2763.

Что касается НДФЛ, то доставка сотрудников на работу наемным транспортом – это их натуральный доход.

Вместе с тем, например, при ограниченной транспортной доступности или производственной необходимости доставка работников до места работы может осуществляться от пункта сбора до места нахождения организации и обратно.

В этом случае у работников не будет базы для НДФЛ.