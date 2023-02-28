Яндекс создал мобильное приложение для покупки авиабилетов и бронирования отеля

Компания «Яндекс» запустила аналог Booking и Aviasales, сообщает «РБК».

Теперь у сервиса «Яндекс.Путешествия» появилось мобильное приложения, в котором можно приобрести авиабилеты и забронировать отель в любой точке мира.

Пользователям с подпиской «Яндекс.Плюс» доступен кешбэк 10%. Его можно потратить в сервисах «Яндекса».

После бронирования отеля «Яндекс» предложит прогноз погоды в месте путешествия и рекомендации из «Яндекс.Афиши».

Во время покупки авиабилетов можно выбрать желаемое время вылета и прилета, авиакомпанию, аэропорты и указать количество пересадок.

Приложение доступно для гаджетов на iOS и Android.

В 2022 году крупные агрегаторы отелей Booking и Airbnb приостановили работу в РФ. Ранее доля приложения Booking составляла 70% рынка бронирования отелей.