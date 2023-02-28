Счетная палата оценила налоговые проверки бизнеса. Про ВНП, доначисления, предпроверки, падение выручки

Счетная палата сравнила финансовые результаты компаний, куда пришла налоговая с выездной с аналогичными организациями, в которых контрольных мероприятий не проводили. Анализ показал, что в среднем выручка проверяемых фирм оказывалась ниже, чем выручка непроверяемых.
Если в 2017 году, когда проверки еще не начались, показатели выручки группы компаний с проверками существенно превосходили показатели компаний без проверок (в среднем на 13,4%), то уже с 2018 года наблюдается резкий разворот этого значения (до минус 12,5%). К 2021 году разрыв увеличивается до минус 15%, что говорит о превышении выручки компаний, не затронутых контрольными мероприятиями, над выручкой проверенных организаций.
Анализ опубликован на сайте Счетной палаты.
Коротко:
- Увеличилась доля безрезультативных проверок с 4,8% в 2019 году до 5,4% в 2021 году.
- Величина влияния проверок на показатели деятельности различна в зависимости от размеров организаций и их принадлежности к отрасли экономики.
- В микробизнесе в 2021 году разница в выручке между проверяемыми и непроверяемыми компаниями превысила 33% в пользу последних. В период 2018–2020 годов этот показатель был несколько ниже: в диапазоне 21–26%
- Оборот малых компаний, прошедших через выездную налоговую проверку, в 2018 году стал ниже на 10%, чем у непроверявшихся, но к 2021 году разрыв сократился до 3%.
- Тенденция к снижению разницы наблюдалась и у средних компаний – если в 2018 году выручка прошедших проверку на 5% была меньше, чем у непроверявшихся, то спустя три года она сократилась до 1%.
- Крупному бизнесу на проверках удалось сохранить свое превосходство по выручке над непроверяемыми. В 2018–2020 годах выручка организаций, где прошла проверка, была на 0,4–5% выше, чем у непроверяемых. Но в 2021 году разрыв стал в пользу непроверявшихся компаний, однако он не превысил 1%.
- В ходе предпроверочного анализа запрашивается достаточно большой объем документов.
- В 45,2 % случаев налогоплательщики по результатам предпроверочного анализа не включаются в план ВНП
- Только треть доначисленных налоговых обязательств поступает в бюджет в добровольном порядке. Остальные суммы налоговым органам приходится взыскивать.
- Возможность получить рассрочку по доначислениям практически не востребована: из 2 425 компаний, которые могли бы подать заявление, обратилось за рассрочкой только 95.
Отраслевой анализ показал, что наименьшее воздействие проверки оказывают на производственные компании, а компании, занятые в торговле, ощущают эффект от проверок в большей степени.
В целом суммарная выручка крупных и средних организаций, обследованных Счетной палатой, росла в исследуемый период, а малого и микробизнеса – наоборот, снижалась, следует из отчета.
Объем поступлений по результатам аналитической работы, ВНП и КНП
Сама Счетная палата отмечает, что ее метод оценки влияния выездных налоговых проверок на финансовые результаты компаний не позволяет «дать точную оценку характера этого влияния», так как это «предмет отдельного самостоятельного исследования». Однозначно говорить о том, что налоговые проверки наносят непоправимый ущерб деятельности компаний, будет некорректно, указал аудитор Андрей Батуркин.