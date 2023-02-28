Счетная палата оценила налоговые проверки бизнеса. Про ВНП, доначисления, предпроверки, падение выручки

Счетная палата сравнила финансовые результаты компаний, куда пришла налоговая с выездной с аналогичными организациями, в которых контрольных мероприятий не проводили. Анализ показал, что в среднем выручка проверяемых фирм оказывалась ниже, чем выручка непроверяемых.

Если в 2017 году, когда проверки еще не начались, показатели выручки группы компаний с проверками существенно превосходили показатели компаний без проверок (в среднем на 13,4%), то уже с 2018 года наблюдается резкий разворот этого значения (до минус 12,5%). К 2021 году разрыв увеличивается до минус 15%, что говорит о превышении выручки компаний, не затронутых контрольными мероприятиями, над выручкой проверенных организаций.

Анализ опубликован на сайте Счетной палаты.

Коротко:

Увеличилась доля безрезультативных проверок с 4,8% в 2019 году до 5,4% в 2021 году.

с 4,8% в 2019 году до 5,4% в 2021 году. Величина влияния проверок на показатели деятельности различна в зависимости от размеров организаций и их принадлежности к отрасли экономики.

В микробизнесе в 2021 году разница в выручке между проверяемыми и непроверяемыми компаниями превысила 33% в пользу последних. В период 2018–2020 годов этот показатель был несколько ниже: в диапазоне 21–26%

разница в выручке между проверяемыми и непроверяемыми компаниями превысила 33% в пользу последних. В период 2018–2020 годов этот показатель был несколько ниже: в диапазоне 21–26% Оборот малых компаний, прошедших через выездную налоговую проверку, в 2018 году стал ниже на 10%, чем у непроверявшихся, но к 2021 году разрыв сократился до 3%.

Тенденция к снижению разницы наблюдалась и у средних компаний – если в 2018 году выручка прошедших проверку на 5% была меньше, чем у непроверявшихся, то спустя три года она сократилась до 1%.

Крупному бизнесу на проверках удалось сохранить свое превосходство по выручке над непроверяемыми . В 2018–2020 годах выручка организаций, где прошла проверка, была на 0,4–5% выше, чем у непроверяемых. Но в 2021 году разрыв стал в пользу непроверявшихся компаний, однако он не превысил 1%.

. В 2018–2020 годах выручка организаций, где прошла проверка, была на 0,4–5% выше, чем у непроверяемых. Но в 2021 году разрыв стал в пользу непроверявшихся компаний, однако он не превысил 1%. В ходе предпроверочного анализа запрашивается достаточно большой объем документов.

В 45,2 % случаев налогоплательщики по результатам предпроверочного анализа не включаются в план ВНП

Только треть доначисленных налоговых обязательств поступает в бюджет в добровольном порядке. Остальные суммы налоговым органам приходится взыскивать.

Возможность получить рассрочку по доначислениям практически не востребована: из 2 425 компаний, которые могли бы подать заявление, обратилось за рассрочкой только 95.

Отраслевой анализ показал, что наименьшее воздействие проверки оказывают на производственные компании, а компании, занятые в торговле, ощущают эффект от проверок в большей степени.

В целом суммарная выручка крупных и средних организаций , обследованных Счетной палатой, росла в исследуемый период, а малого и микробизнеса – наоборот, снижалась, следует из отчета.